Največ jaht v Črni Gori imajo Rusi in Srbi

Podgorica, 6. aprila - Največ jaht v Črni gori so do aprila registrirali državljani Rusije in Srbije, kažejo podatki registra državne uprave za pomorsko varnost in upravljanje pristanišč. Od 363 jaht, ki plujejo pod črnogorsko zastavo, jih je 109 v lasti Rusov in 99 v lasti Srbov. Črnogorci so registrirali 42 jaht.