Izraelska vojska v zadnjem dnevu v Gazi ubila najmanj 127 ljudi

Gaza, 4. februarja - Izraelske obrambne sile so v zadnjem dnevu po podatkih palestinskega zdravstvenega ministrstva v Gazi ubile najmanj 127 in ranile 178 ljudi. Izrael pa je danes sporočil, da je izraelska vojska so v bližini mesta Han Junis ubila tudi več borcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas, poroča nemška tiskovna agencija dpa.