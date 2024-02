Pregled - šport, 3. 2. (sobota)

Ljubljana, 3. februarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 3. februarja.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so v 12. krogu lige prvakinj doma izgubile proti danskemu Ikastu z 28:34.

MARIBOR - Anej Čurin Prapotnik iz ptujskega kluba je na dvoranskem atletskem mitingu v Mariboru v teku na 60 m dosegel osebni rekord, z zmago v času 6,64 sekunde pa je sedaj drugi najboljši vseh časov v državi.

WILLINGEN - Norvežan Johann Andre Forfang je zmagal na tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalcev v nemškem Willingenu. Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc na petem mestu. Deseti je bil Lovro Kos, Peter Prevc, četrti po prvi seriji, je bil 20., Žak Mogel pa 25.

WILLINGEN - Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger je bila prva na tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalk v nemškem Willingenu za svojo šele drugo zmago v tem tekmovanju. Nika Križnar je bila kot najboljša Slovenka deveta. Nika Prevc je bila 15., Katra Komar 26., Taja Bodlaj 27., Ajda Košnjek pa 30.

ŠKOFJA LOKA - Slovenska moška reprezentanca v floorballu se je prvič v zgodovini uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo decembra v švedskem Malmöju. Slovenci so si v Škofji Loki že pred neodločenim izidom s 6:6 (2:2, 3:2, 1:2) proti Belgiji na tretji tekmi kvalifikacijske skupine E zagotovili pot na Švedsko.

ČAČAK - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 19. krogu lige Aba premagali Borac s 74:65.

TREBNJE - Rokometaši trebanjskega Trima so v 14. krogu lige NLB premagali Celje Pivovarno Laško s 33:29. Ormoški Jeruzale je premagal Dobovo s 35:24, Urbanscape Loka je bila boljša od Krke s 26:25. Riko Ribnica je v gosteh premagala Sviš Ivančno Gorico s 30:28, rokometaši velenjskega Gorenja pa so ugnali Škofljico s 34:23.

ŠENTJUR/ - Košarkarji Šentjurja so v 18. krogu lige Nova KBM premagali LTH Castings s 87:72, ECE Triglav pa je premagal Rogaško s 75:67.

KOPER - Odbojkarice Calcita Volleyja so v 6. krogu drugega dela 1. DOL Sportklub v gosteh premagale Luko Koper s 3:0 v nizih. Zmagi brez izgubljenega niza sta slavili tudi Novi KBM Branik doma proti SIP Šempetru ter GEN-I Volleyju v gosteh proti Ankaranu.

KRANJ - Odbojkarji Hiše na kolesih Triglava so v 5. krogu drugega dela 1. DOL Sportklub premagali vodilno ekipo lige Calcit Volley s 3:1 v nizih. To je bil drugi poraz Kamničanov proti kranjski zasedbi.

PARIZ - Slovenski judoisti na grand slamu v Parizu tudi drugi dan ostajajo brez vidne uvrstitve. Andreja Leški je v soboto izpadla v osmini finala, Martin Hojak pa se je poslovil že po prvi borbi.

DOHA - Nizozemka Sharon van Rouwendaal je nova svetovna prvakinja v daljinskem plavanju na olimpijski 10-kilometrski razdalji. Slovenki Špela Perše in Katja Fain sta bili daleč od olimpijske norme na 48. oziroma 52. mestu.

GUANGZHOU - Slovenska moška teniška reprezentanca je izgubila dvoboj za obstanek v drugi svetovni skupini Davisovega pokala proti Kitajski. Po petkovem zaostanku z 0:2, so danes Slovenci uvodoma izenačili na 2:2, a je bil v Guangzhouju odločilen zadnji posamični dvoboj, v katerem je Yi Zhou ugnal Matica Križnika.

DOHA - Nogometašem Uzbekistana, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor in reprezentant Srečko Katanec, se na azijskem prvenstvu v Katarju ni uspelo uvrstiti v polfinale. V zadnjem četrtfinalu so gostitelji in branilci naslova po kazenskih strelih zmagali s 3:2. Pred tem je bil Iran z 2:1 boljši od Japonske.