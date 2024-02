Pregled - svet, 3. 2. (sobota)

WASHINGTON/MOSKVA - Ameriška vojska je v petek izvedla napade na skupno 85 proiranskih tarč v Iraku in Siriji. Napadi so odgovor na napad na ameriško oporišče na severu Jordanije, v katerem so pred tednom dni umrli trije ameriški vojaki, več kot 40 je bilo ranjenih. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je sporočil, da so po ukazu predsednika Joeja Bidna napadli sedem objektov, ki jih iranska revolucionarna garda in z njo povezane skupine uporabljajo za napade na ameriške sile. Rusija je zaradi napadov zahtevala sklic seje Varnostnega sveta ZN.

BAGDAD/DAMASK/TEHERAN - Sirija, Irak in Iran so obsodili povračilne ameriške napade na proiranske oborožene skupine na njunem ozemlju. Irak jih je označil za kršitev iraške suverenosti in opozoril, da bodo vodili do katastrofalnih posledic za varnost in stabilnost Iraka in regije. Po navedbah Bagdada je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, med njimi so tudi civilisti. Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo na vzhodu Sirije ubitih najmanj 18 proiranskih borcev.

BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU je po ameriških napadih na cilje v Siriji in Iraku vse strani pozval k zadržanosti, da se razmere na Bližnjem vzhodu ne bi še dodatno zaostrile. Zunanji ministri EU so na neformalnem zasedanju med drugim razpravljali o nadaljnjem financiranju agencije Združenih narodov za palestinske begunce, ki jo Izrael obtožuje vpletenosti v napad Hamasa na izraelsko ozemlje. Kot je povedal Borrell, so se večinoma strinjali, da agencije ni mogoče nadomestiti, saj igra ključno vlogo pri zagotavljanju podpore palestinskim beguncem.

BERLIN - Na protestih proti skrajni desnici se je po podatkih policije v nemški prestolnici zbralo več kot 150.000 ljudi. Organizatorji navajajo številko 300.000. Oblasti so na kraj dogodka napotile tudi 700 policistov. Protesti proti rasizmu in skrajni desnici potekajo tudi v drugih nemških mestih, podprl pa jih je tudi nemški kancler Olaf Scholz. Kot je dejal, so protesti močan znak v podporo demokraciji in ustavi.

FRANKFURT - Več sto kmetov je s protestno vožnjo po cestah okoli najbolj prometnega nemškega letališča izrazilo nasprotovanje postopni odpravi subvencij za dizelsko gorivo v kmetijstvu. Kar velja za letalsko gorivo, ki ni obdavčeno, naj velja tudi za kmete, so opozorili. V kmetijskih organizacijah so pojasnili, da ne gre le za protest proti vladni odločitvi, temveč za boj za enake pogoje na trgu.

MOSKVA - Ruska policija je pridržala najmanj dvajset novinarjev, ki so spremljali protestni shod, med njimi so bili tudi novinarji tujih medijskih hiš. Shod so pod obzidjem Kremlja organizirale žene mobiliziranih vojakov, ki se borijo v Ukrajini, ter zahtevale vrnitev svojih mož s fronte.

KIJEV/MOSKVA - Ruski in ukrajinski napadi z brezpilotnimi letali so povzročili škodo na infrastrukturi na obeh straneh. V ruski rafineriji nafte Volgograd je ponoči zaradi strmoglavljenja brezpilotnega letala izbruhnil požar, na ukrajinski strani pa je zaradi ruskih napadov z droni brez elektrike ostalo več tisoč ljudi. V ukrajinskem obstreljevanju mesta Lisičansk pod ruskim nadzorom na vzhodu Ukrajine je bilo po navedbah ruskih oblasti ubitih najmanj pet ljudi, najmanj šest je ranjenih.

LYON - Evropski zeleni so na kongresu izvolili vodilna kandidata za nastop na junijskih evropskih volitvah. Izbrana spitzenkandidata, Nemka Terry Reintke in Nizozemec Bas Eickhout, bosta zastopala Zelene v prihajajočih političnih razpravah in kampanjah, so sporočili iz stranke.

BELFAST - Regionalni parlament v Belfastu je po dveh letih politične krize za premierko izvolil 47-letno Michelle O'Neill iz stranke Sinn Fein, ki je postala prva republikanka na čelu severnoirske vlade. To je zgodovinski dan, ki predstavlja novo obdobje, je dejala. O'Neill bo vladala skupaj z največjo protestantsko stranko, Demokratsko unionistično stranko DUP, ki se zavzema za politično unijo z Veliko Britanijo. Za namestnico premierke je bila izvoljena Emma Little-Pengelly iz DUP.

BUDIMPEŠTA - Madžarska vladajoča stranka Fidesz je v petek napovedala, da ne bo dovolila glasovanja o ratifikaciji pristopa Švedske k Natu, dokler švedski premier Ulf Kristersson ne prispe v Budimpešto na pogovore z madžarskim kolegom Viktorjem Orbanom. Pogoj je v petek madžarski televiziji ATV sporočila poslanska skupina Orbanove populistične vladne stranke Fidesz, ki ima v parlamentu dvotretjinsko večino.

PARIZ - V napadu z nožem v Parizu so bili ranjeni trije ljudje, od tega eden huje. Policija je domnevnega napadalca že pridržala. Napad se je zgodil ob 8. uri na eni od največjih pariških železniških postaj Gare de Lyon. Motiv za napad po navedbah policije še ni znan.

ATENE - Središče grške prestolnice je pretresla eksplozija bombe, ki je odjeknila v bližini banke in ministrstva za delo. Po navedbah policije v eksploziji ni bil nihče ranjen, je pa precej poškodovala fasade ministrstva in sosednjih stavb. Eden od atenskih časnikov je približno 40 minut pred eksplozijo prejel anonimni telefonski klic z opozorilom, da bo odjeknila eksplozija. Policisti so tako pravočasno zaprli ulico.

SANTIAGO DE CHILE - V požarih, ki divjajo v osrednjem in južnem delu Čila, je umrlo najmanj 19 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti in opozorile, da bo število žrtev verjetno še naraslo, saj se požari še naprej širijo. Doslej so opustošili na tisoče hektarjev gozdov, obalna mesta pa zavili v gosto meglo sivega dima in ljudi prisilili, da so zapustili svoje domove.