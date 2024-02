Ljubljanski mestni svetniki potrdili višja plačila nadzornikom LPT in Žal

Ljubljana, 5. februarja - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji kljub nasprotovanju opozicije potrdili predlog, da se sejnine članov nadzornih svetov javnih podjetij Žale ter Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) povišajo za 30 odstotkov, plačila za opravljanje funkcije člana pa za 38,5 odstotka. Soglašali so tudi s poslovnim načrtom omenjenih podjetij.