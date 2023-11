Ljubljanski mestni svetniki prikimali proračunskim dokumentom

Ljubljana, 20. novembra - Ljubljanski svetniki so danes kljub nekaterim opozorilom mestne opozicije prikimali rebalansu letošnjega proračuna. Ta je bil potreben zaradi avgustovskih poplav in uskladitve financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje. Potrdili so tudi proračunska dokumenta za naslednji dve leti, na katera so imeli največ pripomb v Levici.