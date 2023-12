Ljubljanski mestni svet podprl namero združitve ljubljanskih javnih vrtcev

Ljubljana, 18. decembra - Ljubljanski mestni svetniki so podprli namero reorganizacije javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana (Mol). Namera predvideva, da se bo 1. januarja 2025 vseh 23 javnih vrtcev združilo v en javni vzgojno-izobraževalni zavod. Proti združitvi so glasovali svetniki opozicije, ki so opozorili na tveganja, kot je možnost premeščanja vzgojiteljic.