EU pred obletnico potresa v Turčiji napovedala 26 milijonov evrov pomoči

Bruselj, 2. februarja - Evropska unija bo zagotovila 26 milijonov evrov humanitarne pomoči za ranljive begunce in njihove gostiteljske skupnosti na jugovzhodu Turčije, so danes sporočili iz Bruslja. Jug in jugovzhod Turčije ter sosednjo Sirijo je namreč 6. februarja lani prizadel katastrofalen potres, potrebe po humanitarni pomoči pa so tudi po letu dni še vedno ogromne.