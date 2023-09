EU bo Turčiji namenila še 400 milijonov evrov pomoči po potresu

Bruselj, 18. septembra - Evropska unija bo Turčiji, ki jo je februarja prizadel silovit potres, namenila še 400 milijonov evrov pomoči, so danes države članice potrdile predlog Evropske komisije. Potrdile so tudi večmilijonsko pomoč po suši v Romuniji in obilnem deževju v Italiji, so sporočili iz Sveta EU.