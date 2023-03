Slovenija z dodatnimi 500.000 evri pomoči za Turčijo in Sirijo

Bruselj, 20. marca - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na današnji mednarodni donatorski konferenci za žrtve nedavnih potresov v Turčiji in Siriji v Bruslju najavila, da bo Slovenija prizadetima državama namenila dodatnih 500.000 evrov humanitarne pomoči. Slovenija je Turčiji in Siriji doslej že namenila več kot milijon evrov popotresne pomoči.