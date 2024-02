Pretirana raba zaslonov negativno vpliva na zdravje in razvoj otrok

Ljubljana, 1. februarja - Pretirana raba zaslonov negativno vpliva na psihično in fizično zdravje predvsem predšolskih in mlajših otrok, so na današnji novinarski konferenci na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) opozorili strokovnjaki. Pred dnevom varne rabe interneta so na RTVS v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije tako naslovili tematiko varne uporabe zaslonov.