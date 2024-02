Telekom Slovenije opozarja na velik porast spletnih zlorab in kibernetskih napadov

Ljubljana, 1. februarja - Število spletnih zlorab in kibernetskih napadov na posameznike, podjetja in organizacije se povečuje, vse več je zlorab osebnih podatkov, vključno z gesli in podatki plačilnih kartic, ob začetku meseca varne rabe interneta opozarjajo v Telekomu Slovenije. V letu 2023 so zaznali 85 odstotkov več varnostnih incidentov kot v letu pred tem.