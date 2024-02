Američani v novih napadih na položaje hutijevcev ciljali drone

Washington, 1. februarja - Ameriške sile so v novih napadih na položaje hutijevcev v Jemnu ciljale deset dronov in kopensko nadzorno postajo. Obenem so glede na sporočilo osrednjega poveljstva sestrelile protiladijsko raketo in tri v Iranu izdelane drone. Hutijevci kljub temu še naprej napadajo ladje v Rdečem morju, v sredo naj bi bila njihova tarča ameriška trgovska ladja.