Jemenski hutijevci izvedli nov napad na ameriško vojaško ladjo

Sana/Tampa, 31. januarja - Jemenski hutijevci so izvedli nov napad na ameriško vojaško ladjo v Rdečem morju. Kot so sporočili davi, so proti rušilcu USS Gravely izstrelili več raket. Nekaj ur pred tem je osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom) sporočilo, da je omenjeni rušilec eno hutijevsko raketo sestrelil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.