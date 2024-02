Pol leta po ujmi v pripravi program sanacije in iskanje rešitev za najbolj prizadete

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana/Črna na Koroškem/Braslovče, 3. februarja - Ta konec tedna bo minilo pol leta od lanske katastrofalne ujme. Prizadeti lastniki objektov so marsikje že začeli obnovo, aktivne so občine, ki hkrati pridobivajo projekte za večje sanacije cest in plazov, država pa išče dolgoročne rešitve za najbolj prizadete in ogrožene ter sestavlja program odprave posledic. Na vodotokih je odprtih 233 delovišč.