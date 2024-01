Pregled - svet, 31. 1. (sreda)

NEW YORK/ŽENEVA - Agencija ZN za palestinske begunce je temelj humanitarne pomoči v Gazi, je poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres ter države pozval, naj zagotovijo nadaljevanje dela agencije. Direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan je opozoril, da prebivalci Gaze zaradi omejitev izvajanja humanitarne pomoči umirajo od lakote.

GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da so njeni pripadniki na severu Gaze ubili 15 domnevnih teroristov in zajeli 10 pripadnikov palestinskega oboroženega gibanja Islamski džihad. Izraelske sile so od začetka ofenzive v Gazi po zadnjih podatkih ubile najmanj 27.000 Palestincev. Izraelska vojska je v torek sporočila, da je poplavila več predorov palestinskega islamističnega gibanja Hamas na območju Gaze.

BRUSELJ - EU bo Ukrajini do konca marca dobavila le nekaj več kot polovico od milijona topniških izstrelkov, kolikor ji je obljubila marca lani, je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. EU je doslej izurila skoraj 40.000 tisoč ukrajinskih vojakov, obrambni ministri EU pa so se na neformalnem zasedanju strinjali, da jih bo do konca poletja še 20.000, torej skupno 60.000.

KIJEV/MOSKVA - Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so z ukrajinsko stranjo izmenjali 195 zajetih vojakov, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je na omrežju X sporočil, da se je v Ukrajino vrnilo 207 vojakov. Ruski predsednik Vladimir Putin je zatrdil, da je Ukrajina prejšnji teden z ameriškim orožjem sestrelila rusko vojaško letalo, na katerem so bili po navedbah Moskve ukrajinski vojni ujetniki. Rusija je sporočila, da je njena zračna obramba sestrelila 17 ukrajinskih raket nad Črnim morjem in še tri nad polotokom Krim.

HAAG - Meddržavno sodišče (ICJ) je zavrnilo večji del tožbe Kijeva proti Moskvi glede financiranja terorizma na vzhodu Ukrajine. Potrdilo je le, da Moskvi ni uspelo preiskati domnevnih kršitev. Ukrajina je tožbo vložila po izbruhu konflikta na vzhodu države leta 2014 in nekaj let pred rusko invazijo februarja 2022.

MOSKVA - Rusija vidi zvezo Nato kot grožnjo in sprejema ukrepe za spoprijemanje s tem, se je na največjo vojaško vajo zavezništva, ki poteka v Evropi, odzval Kremelj. Rusija je sicer podvojila proizvodnjo streliva za sisteme zračne obrambe, je med torkovim obiskom proizvodnih obratov v Jekaterinburgu povedal ruski obrambni minister Sergej Šojgu.

PARIZ/BRUSELJ - Francoski kmetje so se ob stopnjevanju stavke s konvoji traktorjev še bolj približali Parizu, Lyonu in drugim mestom. Policija je pridržala več deset kmetov. Ceste so kmetje blokirali tudi v Italiji in Grčiji. Bruselj je medtem predstavil predloge, s katerimi želi odgovoriti na njihove težave. V predlog za podaljšanje odprave carin na uvoz blaga iz Ukrajine je vključil mehanizem, ki bi omogočil ukrepanje v primeru negativnega vpliva kmetijskih izdelkov na trge v EU. Predlaga tudi določena odstopanja od pravil glede obdelave zemlje.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je pred izrednim vrhom EU v nemškem parlamentu pozval k okrepljeni vojaški podpori Ukrajine, češ da ne more biti vse odvisno od Nemčije. Spomnil je, da je Nemčija največja podpornica Ukrajine za ZDA in da predstavlja polovico vse pomoči iz Evrope.

PRIŠTINA - Kosovska vlada bo zagotovila prehodno obdobje za izvajanje uredbe kosovske centralne banke CBK, po kateri bo evro v četrtek postal edina valuta za gotovinske transakcije na Kosovu, je sporočil podpredsednik kosovske vlade Besnik Bislimi.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je v torek soglasno podaljšal mandat mirovne misije na Cipru (Unficyp) do 31. januarja 2025. V resoluciji, s katero je podaljšal mandat leta 1964 ustanovljene misije, VS ZN tudi poziva Grčijo, Turčijo in Ciper, naj se vzdržijo enostranskih ukrepov, ki bi lahko povečali napetosti na otoku.

ZAGREB/SPLIT - Hrvaški novinarji so protestirali proti predlaganim spremembam kazenskega zakonika, ki kriminalizirajo nepooblaščeno razkrivanje vsebine preiskovalnih dejanj in dokaznih postopkov. Opozorili so na nevarne namere zakona in sporočili, da ne bodo popustili, dokler vlada ne bo v celoti umaknila spornega člena.

LONDON - Britanska vlada namerava odpraviti rutinske preglede tistega blaga, ki se prevaža iz Velike Britanije na Severno Irsko in bo tam tudi ostalo, piše v dogovoru med vlado in Demokratsko unionistično stranko. Z dogovorom si London prizadeva za končanje krize, ki Severno Irsko pesti od maja 2022, ko je stranka Sinn Fein slavila na parlamentarnih volitvah. Dogovor med Londonom in unionistično stranko naj bi bil po poročanju BBC sprejemljiv za EU.

BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je gostila slovesnost v spomin na pokojnega nekdanjega predsednika komisije Jaquesa Delorsa. Označila ga je za arhitekta konkurenčne in enotne Evrope, ki se je zavzemal za mesto in vlogo Evrope v svetu. Dodala je, da mora Evropa ohranjati njegov plamen volje, ambicij in pragmatizma.

PARIZ - Spodnji dom francoskega parlamenta je v torek z veliko večino podprl vpis pravice do splava kot "zagotovljene svoboščine" v ustavo. Gre za obljubo, ki jo je lani dal predsednik države Emmanuel Macron in se sedaj seli v senat, kjer pa podpora ni tako široka.

ISLAMABAD - Nekdanji pakistanski premier Imran Kan je bil dan po izreku desetletne zaporne kazni zaradi razkritja zaupnih dokumentov obsojen še na 14 let zapora. Tako on kot njegova soproga sta bila spoznana za kriva korupcijskih dejanj v povezavi s sprejemanjem daril v obdobju, ko je vodil vlado.