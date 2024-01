Pregled - šport, 31. 1. (sreda)

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 17. krogu evropskega pokala v Ljubljani izgubili proti London Lions s 85:92. Pri Ljubljančanih sta bila najbolj učinkovita Jaka Blažič in Matković. Prvi je dosegel 28 točk, drugi pa je 21 točkam dodal še osem skokov.

KAMNIK - Odbojkarji Calcita Volleyja so v 4. krogu drugega dela 1. DOL Sportklub premagali ACH Volley s 3:0 v nizih. S tem so povišali prednost pred glavnim tekmecem za naslov na štiri točke. Maribor je s 3:1 v nizih premagal Fužinar, Panvita Pomgrad pa je bila s 3:1 boljša od Hiše na kolesih Triglav.

KAMNIK - Odbojkarice Calcita Kamnika so v 5. krogu drugega dela 1. DOL Sportklub ugnale Novo KBM Branik s 3:0 v nizih. To je bila v tem tekmovalnem obdobju še četrta zmaga Kamničank brez izgubljenega niza proti bankirkam. V modri skupini je SIP Šempeter s 3:0 premagal Ankaran, GEN-I Volley pa je po preobratu s 3:2 v nizih ugnal Luko Koper.

GANGWON - Slovenska mešana ekipa nordijskih kombinatorcev v postavi Aljaž Janhar, Tia Malovrh, Teja Pavec in Lovro Percl Seručnik je osvojila naslov mladinskih olimpijskih podprvakov v Južni Koreji.

VALENCIA - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je prvo etapo petdnevne dirke po Valencii od Benicassima do Castellona končal na sedmem mestu z zaostankom 1:19 minute. Presenetljivo je slavil Italijan Alessandro Tonelli, ki je bil del ubežne skupine sedmih kolesarjev. Te je glavnina na začetku etape spustila predaleč v ospredje.

KAIRO - Slovenska strelka Živa Dvoršak je na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala v Kairu zasedla 20. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Dvaintridesetletna Ljubljančanka je zadela 584 krogov. Urška Hrašovec je s 581 krogi zasedla 38., Urška Kuharič pa s 578 krogi 51. mesto.

ADELAIDE - Slovenec Žan Luka Zelko je na svetovnem prvenstvu v olimpijskem razredu ILCA 7 v avstralskem Adelaide končal na drugem mestu v srebrni skupini in na skupnem 53. mestu v konkurenci 152 jadralcev. Zlato je osvojil Avstralec Matt Wearn, srebro Norvežan Hermann Tomasgaard, bron pa Britanec Michael Beckett.

LAS PALMAS - Mladi slovenski jadralec v olimpijskem razredu iQFOiL Val Eržen je na svetovnem prvenstvu v španskem Lanzarotu po drugem dnevu in današnjih petih plovih napredoval za 20 mest in je v skupnem seštevku zdaj na 75. mestu.

NYON - Evropska nogometna zveza Uefa je zaradi varnostnih razlogov tekmo tako imenovanega play-offa za nastop na evropskem prvenstvu med Izraelom in Islandijo preselila na Madžarsko. Obračun teh dveh ekip bo 21. marca v Budimpešti.

NEW YORK - Želje Michaela Andrettija in njegove dirkaške ekipe, ki se je nameravala pridružiti karavani formule 1, bodo vsaj za zdaj ostale neuresničene. Kot poročata francoska in nemška tiskovna agencija AFP in dpa, je vodstvo formule 1 zavrnilo prošnjo za razširitev tekmovanja, kjer bi bila ameriška ekipa enajsti član svetovnega prvenstva.

DOHA - Na azijskem nogometnem prvenstvu v Katarju sta znana zadnja četrtfinalista. Po današnjih tekmah osmine finala sta si napredovanje med osem zagotovili še Japonska po zmagi nad Bahrajnom s 3:1 ter Iran, ki je po enajstmetrovkah premagal Sirijo s 5:3. V četrtfinalu se bosta današnja zmagovalca pomerila med seboj.

PARIZ - Francoska policija je odvzela prostost francoskemu rokometašu Benoitu Kounkoudu. Član zmagovite zasedbe na nedavnem evropskem prvenstvu v Nemčiji je obtožen posilstva na zabavi, ki je bila v noči na torek v enem od klubov v osmem pariškem okrožju, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.