V ZD Ljubljana umiki soglasij za nadurno delo za zdaj ne bi bistveno vplivali na delovni proces

Ljubljana, 31. januarja - V Zdravstvenem domu Ljubljana je soglasje za nadurno delo do sedaj umaknilo 13 od 423 zdravnikov in zobozdravnikov, so zapisali v sporočilu za javnost. Če bi se število umikov soglasij za nadurno delo povečalo, bi to lahko vplivalo na delovne procese v dežurni službi, so ocenili.