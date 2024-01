Senatorji potrdili program dela Univerze v Mariboru

Maribor, 31. januarja - Člani senata Univerze v Mariboru so v torek podali soglasje k programu dela univerze za to leto in se seznanili s finančnim načrtom. Kot so danes sporočili z rektorata, bo Univerza v Mariboru še naprej zasledovala ambiciozne cilje na vseh svojih strateško pomembnih področjih.