Rektorska konferenca poziva k izrednemu povečanju sredstev za študijsko dejavnost

Koper, 19. januarja - Rektorji slovenskih univerz so na današnji seji v Kopru med drugim govorili o posledicah v četrtek podpisanega aneksa h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje. Vladi in ministrstvom bodo posredovali stališče, da je treba univerzam zagotoviti dodatna sredstva, sicer ne bodo finančno sposobne izpolniti obveznosti po tem dogovoru.