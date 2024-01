Na Univerzi v Mariboru ob rektorjevem dnevu podelili priznanja in nagrade

Maribor, 30. januarja - Univerza v Mariboru je danes s slovesnostjo obeležila rektorjev dan, ob tem pa je rektor Zdravko Kačič zaposlenim in študentom podelil 64 priznanj in nagrad. Zahvalil se je vsem, ki so se v minulem letu izkazali s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami ter tako pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.