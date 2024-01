V Beogradu zaradi oslovskega kašlja umrli štirje dojenčki

Beograd, 31. januarja - Zaradi oslovskega kašlja so v Beogradu od lanske jeseni umrli štirje dojenčki, en je še vedno v smrtni nevarnosti, danes poročajo srbski mediji. V srbski prestolnici so od junija zabeležili skoraj 600 primerov okužb, decembra pa so razglasili tudi epidemijo oslovskega kašlja.