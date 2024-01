V Beogradu razglasili epidemijo oslovskega kašlja

Beograd, 5. januarja - V Srbiji so do konca lanskega leta zabeležili več kot 900 primerov oslovskega kašlja, poročajo srbski mediji. Zaradi širjenja te bolezni so v Beogradu konec decembra razglasili epidemijo. Epidemija oslovskega kašlja je pred tem pestila tudi Hrvaško, o več primerih okužb so poročali tudi iz Črne gore.