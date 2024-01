Vlada sprejela podlago za razdelitev računalnikov

Ljubljana, 31. januarja - Vlada je sprejela predlog novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katero se bo določila podlaga za razdelitev 13.000 računalnikov, ki jih je pred meseci kupilo ministrstvo za digitalno preobrazbo in so bili povod za vložitev interpelacije zoper ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Razdeljeni naj bi bili še to pomlad.