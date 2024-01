Mesec kritičen do prelaganja odgovornosti glede spornih računalnikov na njegovo ministrstvo

Ljubljana, 25. januarja - Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh mora do obravnave interpelacije v DZ pokazati, da bo izpeljala razdelitev kupljenih prenosnih računalnikov, je po današnji seji vlade v pogovoru z novinarji dejal minister za delo Luka Mesec. Ob tem je bil kritičen do prelaganja odgovornosti za to na njegov resor.