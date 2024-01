Svoboda: Novela zakona bo omogočila učinkovito razdeljevanje računalnikov

Ljubljana, 24. januarja - V Svobodi so v odzivu na napovedano interpelacijo SDS zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh zapisali, da je ta že večkrat pojasnila način in namen nakupa prenosnih računalnikov. Učinkovito razdeljevanje računalnikov pa bo omogočila novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki bo sprejeta v kratkem, so dodali.