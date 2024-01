V Združenju starih staršev in Gibanju za otroke in družine nasprotujejo evtanaziji

Ljubljana, 31. januarja - Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo imel negativne posledice za socialno šibkejše, starejše, invalide in celotno družbo, so prepričani v Združenju starih staršev Slovenije in Gibanju za otroke in družine. Predstavnika organizacij sta danes poudarila pomen paliativne oskrbe, ki bi ji morali dati prednost pred evtanazijo.