Skupščina zdravniške zbornice nasprotuje predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 13. novembra - Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije nasprotuje predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na današnji seji so izpostavili kodeks zdravniške etike, ki določa, da zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru. Ob tem so ministrstvo za zdravje pozvali k realizaciji zavez za izboljšanje paliativne oskrbe v Sloveniji.