V razpravi o svetosti človeškega življenja in vprašanju evtanazije izpostavljali pomen paliativne oskrbe

Ljubljana, 12. oktobra - Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti je nocoj razpravljala o svetosti človeškega življenja in vprašanju evtanazije. Med drugim so bili vabljeni predstavniki zdravniške stroke, verskih organizacij in civilne družbe. Razpravljavci so večinoma izpostavljali pomen paliativne oskrbe, ki bi ji morali dati prednost pred evtanazijo.