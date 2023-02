Mediji: Bruselj in London dosegla dogovor o izvajanju severnoirskega protokola

London, 27. februarja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Rishi Sunak sta na današnjih pogovorih v britanskem Windsorju dosegla dogovor o izvajanju severnoirskega protokola, ki po izstopu Združenega kraljestva iz EU ureja trgovinska vprašanja na Severnem Irskem, so po poročanju britanskih medijev potrdili viri v Londonu in Bruslju.