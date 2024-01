Pred sredino stavko tožilci s pozivom vladi za povišanje plač v višini 1244 evrov bruto

Ljubljana, 30. januarja - Tožilci so za sredo napovedali opozorilno stavko. Vse od njene napovedi se tožilci in vlada niso začeli pogajati, zato so tožilci danes vlado ponovno pozvali k vzpostavitvi dialoga in uresničitvi stavkovnih zahtev. Posredovali so ji tudi predlog za rešitev spora, po katerem bi se plače tožilcev zvišale za 1244 evrov bruto.