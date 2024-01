DZ po skrajšanem postopku sprejel novelo zakona o Prešernovi nagradi

Ljubljana, 30. januarja - DZ je danes s 50 glasovi za in 29 proti sprejel novelo zakona o Prešernovi nagradi, ki predvideva prenos organizacije proslave ob kulturnem prazniku z UO Prešernovega sklada na koordinacijski odbor za državne proslave. Temu so nasprotovali v opozicijskih SDS in NSi; slednja je vložila dopolnilo, da se črta omenjeni prenos, a ni bilo sprejeto.