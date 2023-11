Vlada za prenos organizacije Prešernove proslave na odbor za državne proslave

Ljubljana, 30. novembra - Vlada je na današnji seji določila predlog sprememb zakona o Prešernovi nagradi, s katero bo organizacijo proslav ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, prevzel koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve. Ta razpolaga z zmogljivostmi in znanji za izpeljavo proslave, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.