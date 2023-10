S spremembami zakona o Prešernovi nagradi proslava pod odbor za državne proslave

Ljubljana, 18. oktobra - Ministrstvo za kulturo je objavilo predlog sprememb zakona o Prešernovi nagradi. Po njem bi se priprava in izvedba proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri podeljujejo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, prenesla na koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, ki usklajuje tudi vse druge državne proslave.