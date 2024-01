Francoski kmetje s cestnimi blokadami stopnjujejo pritisk na vlado

Pariz, 30. januarja - Francoski kmetje ohranjajo blokade na vseh glavnih avtocestnih vpadnicah v Pariz, s čimer stopnjujejo pritisk na vlado. Nezadovoljni so zaradi delovnih pogojev, med drugim zahtevajo višje cene za pridelke in ugodnejšo obdavčitev. Okoli francoske prestolnice so bile danes 40-kilometrske kolone vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.