Ljubljana, 30. januarja - Cene uvoženega blaga so bile lani za 4,1 odstotka nižje kot leta 2022, so sporočili s statističnega urada. Najizraziteje se je pocenilo blago iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro, za 65,3 odstotka, ter izdelki v skupini papir in izdelki iz papirja, za 18,9 odstotka.