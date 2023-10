Uvoženo blago septembra za 4,3 odstotka cenejše kot pred letom

Ljubljana, 30. oktobra - Cene uvoženih proizvodov so bile septembra za 0,2 odstotka višje kot avgusta in za 4,3 odstotka nižje kot septembra lani. Na mesečni ravni je bilo zvišanje cen najopaznejše v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov, na letni ravni pa so se najizraziteje pocenili proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro.