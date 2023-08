Uvoženo blago julija za pet odstotkov cenejše kot pred letom

Ljubljana, 30. avgusta - Cene uvoženih proizvodov so bile v juliju za 0,9 odstotka nižje kot v juniju in za pet odstotkov nižje kot pred enim letom. Tako na mesečni kot na letni ravni je bilo najopaznejše znižanje cen v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro, ugotavljajo na statističnem uradu.