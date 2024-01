Pregled - šport, 29. 1. (ponedeljek)

Ljubljana, 29. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 29. januarja.

NEW HAVEN - Branilci naslova Kansas City Chiefs in San Francisco 49ers se bodo pomerili v finalu lige ameriškega nogometa NFL. V konferenčnih finala je Kansas City premagal Baltimore Ravens s 17:10, San Francisco pa Detroit Lions s 34:31. Super Bowl 2024 bo 11. februarja gostil Las Vegas.

LJUBLJANA - Poljakinja Iga Swiatek še vedno vodi na računalniški kakovostni lestvici teniških igralk. Začela je svoj 88. teden na prvem mestu, se ji pa je zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije Belorusinja Arina Sabalenka nekoliko približala. Na tretje mesto se je prebila Američanka Gauff. Tamara Zidanšek je 97., Kaja Juvan pa 105.

LJUBLJANA - Novak Đoković tudi po odprtem prvenstvu Avstralije ostaja vodilni tenisač na svetovni jakostni lestvici ATP. Po polfinalnem porazu v Melbournu pa se je njegova prednost pred Špancem Carlosom Alcarazom močno stopila in znaša vsega 600 točk. Sledita Rus Danil Medvedjev in zmagovalec Melbourna Italijan Jannik Sinner. Blaž Rola je na 443. mestu, Bor Artnak pa se je povzpel 65. mest in je zdaj 487., kar je njegova najvišja uvrstitev v karieri.

LOZANA - Najstniško rusko umetnostno drsalko Kamilo Valijevo je Mednarodno športno razsodišče (Cas) suspendiralo s štiriletno prepovedjo nastopanja zaradi pozitivnega dopinškega testa pred zimskimi olimpijskimi igrami leta 2022 v Pekingu. Takrat komaj 15-letna Valijeva je pomagala Rusiji osvojiti ekipno zlato, ki jo bodo zdaj po odločitvi Cas prejele ZDA.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Mednarodna smučarska zveza je potrdila, da konec tedna v nemškem Garmisch-Partenkirchnu ne bo tekem svetovnega pokala. Razlog za odpoved je pomanjkanje snega v tem bavarskem zimsko-športnem središču. V Garmischu sta bila načrtovana smuk in superveleslalom. Moška karavana pa je že pred tem ostala brez obeh smukov v Chamonixu. Razlog je enak kot pri dekletih.