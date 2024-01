Pregled - svet, 29. 1. (ponedeljek)

WASHINGTON/TEHERAN - Po napadu z dronom ob meji med Sirijo in Jordanijo, v katerem so bili v nedeljo ubiti trije ameriški vojaki, se v ZDA krepijo pozivi k odločnim povračilnim ukrepom. ZDA za napad krivijo Iran, ta je vpletenost zanikal ter zavrnil obtožbe ZDA in Velike Britanije, da podpira oborožene skupine, ki so izvedle napad. Odgovornost za napad je prevzela ena od oboroženih milic, ki v regiji delujejo v okviru združenja militantnih skupin, imenovanega Islamski upor.

BRUSELJ/GAZA ... - Državam, ki so zaradi navedb Izraela o sodelovanju zaposlenih v agenciji ZN za palestinske begunce (UNRWA) v napadu na Izrael 7. oktobra lani začasno ustavile financiranje agencije, sta se pridružili Japonska in Avstrija. EU je sporočila, da do konca februarja ni predvideno nobeno izplačilo, nadaljnje financiranje UNRWA pa bo preučila.

BRUSELJ - EU bi lahko oslabila madžarsko gospodarstvo, če Budimpešta na četrtkovem izrednem vrhu ne bi pristala na nadaljnjo makrofinančno pomoč Ukrajini v višini 50 milijard evrov, je v nedeljo poročal britanski časnik Financial Times. Budimpešta je medtem izrazila pripravljenost, da ob določenih pogojih podpre pomoč Ukrajini v okviru proračuna EU.

UŽGOROD - Na skrajnem zahod Ukrajine sta se sešla ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba in vodja madžarske diplomacije Peter Szijjarto. Kot je po pogovorih dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak, sta državi naredili velik korak k srečanju med predsednikom Volodimirjem Zelenskim in madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom.

PARIZ/BERLIN - Francoski kmetje so začeli blokirati večje prometne povezave v okolici Pariza in tako zagrozili z blokado francoske prestolnice. Francoska vlada je na teren zato napotila 15.000 policistov in žandarjev. Več sto kmetov je s traktorji blokiralo dostop do nekaterih večjih pristanišč v Nemčiji.

RIM - Italija namerava svojo vlogo predsedujoče skupini G7 izkoristiti za okrepitev odnosov z Afriko. Italijanska premierka Giorgia Meloni je na vrhu Italija-Afrika predstavila novo strateško partnerstvo z afriškimi državami v višini 5,5 milijarde evrov, s katerim želijo nagovoriti temeljne vzroke nezakonitih migracij in spremeniti Italijo v neke vrste vozlišče za oskrbo z energijo na poti iz Afrike v Evropo.

TIRANA - Albansko ustavno sodišče je podprlo dogovor z Italijo, po katerem bi prosilce za azil, rešene na morju, nastanili v dveh migrantskih centrih v Albaniji. Kot je odločilo, sporazum ne krši ozemeljske celovitosti Albanije.

HELSINKI - V prvem krogu predsedniških volitev na Finskem sta v nedeljo največ glasov dosegla kandidata Alexander Stubb in Pekka Haavisto. Kandidat vladajoče konservativne Stranke nacionalne koalicije (NCP) Stubb je prejel 27,3 odstotka glasov, Haavisto iz vrst Zelenih pa 25,8 odstotka. Ker nobeden od kandidatov ni dosegel 50-odstotne podpore, bodo volivci med njima ponovno izbirali v drugem krogu volitev 11. februarja.

BEOGRAD - Na višjem sodišču se je začelo sojenje staršem takrat 13-letnika, ki je na svoji osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu z očetovo pištolo 3. maja lani ubil devet učencev in varnostnika ter ranil šest ljudi. Sojenje bo po odločitvi sodišča zaprto za javnost. Višje državno tožilstvo v obtožnici zahteva 12 let zapora za očeta ter dve leti in pol za mater. Oba sta se izrekla za nedolžna.

BRUSELJ - Svet EU je do 31. 7., podaljšal sankcije proti Rusiji zaradi njene nadaljnje destabilizacije razmer v Ukrajini. Zaradi kršitev človekovih pravic v Rusiji, kot so samovoljne aretacije in pridržanja, predvsem v zvezi z vidnim kritikom Kremlja Vladimirjem Kara-Murzo, ki prestaja 25-letno zaporno kazen, pa je sankcije uvedel proti trem zaposlenim v ruskem pravosodnem sistemu.

MADRID - Španski sodnik je za pol leta podaljšal preiskavo suma povezav nekdanjega predsednika katalonske vlade Carlesa Puigdemonta z Rusijo. To je sporočil dan preden naj bi španski parlament v prvem branju obravnaval zakon o amnestiji za katalonske separatiste, ki jih sodno preganjajo zaradi poskusa odcepitve Katalonije leta 2017.

ZAGREB - Ameriški State Department je odobril možnost prodaje osmih helikopterjev black hawk Hrvaški. Najvišja ocenjena vrednost nakupa helikopterjev ter pripadajoče opreme in storitev je 500 milijonov dolarjev. S hrvaškega ministrstva za obrambo so v soboto sporočili, da je načrtovani nakup del prizadevanj, da sovjetsko vojaško tehnologijo nadomestijo z zahodno.

ISLAMABAD - Zunanja ministra Pakistana in Irana, Džalil Abas Džilani in Hosein Amir Abdolahian,

sta sporočila, da spoštujeta suverenost in ozemeljsko celovitost, ob tem pa nameravata okrepiti varnostno sodelovanje. S tem želita popraviti odnose po medsebojnih raketnih napadih na vojaške cilje v obeh državah.

NEW YORK - Nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley je v nedeljo na ameriški televiziji NBC zagotovila, da bo nadaljevala kampanjo za osvojitev republikanske predsedniške nominacije. Ob tem je opozorila, da se njen nasprotnik Donald Trump sooča s številnimi kazenskimi obtožnicami, kar mu bo odvračalo pozornost. Vodstvo republikanske stranke pa je obtožila nepoštenih pritiskov, naj odstopi od tekme in zmago prepusti Trumpu.

LONDON - Britanski kralj Karel III. je zapustil zasebno bolnišnico, potem ko so ga v petek operirali zaradi benignega povečanja prostate. Isto bolnišnico je le nekaj ur pred tem zapustila tudi britanska princesa Kate, ki je 16. januarja prestala abdominalno operacijo, so sporočili iz Kensingtonske palače.

PJONGJANG - Severna Koreja je potrdila, da je v nedeljo izstrelila dve vodeni raketi tipa pulhwasal-3-31 "za povečanje strateške moči države". Izstrelitev na novo razvitih strateških manevrirnih raket, ki so ju izstrelili s podmornice, je potekala pod nadzorom voditelja Kim Jong-una. Severnokorejski voditelj je izvedel še ločen pregled gradnje jedrske podmornice in razpravljal o zadevah, povezanih z gradnjo novih vojaških ladij.

HONGKONG - Sodišče v Hongkongu je odredilo stečaj zadolženega kitajskega nepremičninskega velikana Evergrande. Z odločitvijo sodišča se začenja dolgotrajen postopek, v okviru katerega naj bi bila likvidirana sredstva družbe, ki se nahajajo v tujini, in zamenjano njeno vodstvo, potem ko družba Evergrande ni pripravila učinkovitega načrta za prestrukturiranje. Vodstvo podjetja odločitev obžaluje in zagotavlja, da bo družba na Kitajskem še naprej delovala.