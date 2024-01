Še dan do začetka vpisovanja obveznic za državljane

Ljubljana, 31. januarja - V bankah in na drugih vpisnih mestih po državi bo v sredo steklo vpisovanje t. i. ljudskih obveznic, ki jih bo ministrstvo za finance po načrtih izdalo v skupnem obsegu 250 milijonov evrov ter z ročnostjo treh let in obrestno mero 3,4 odstotka. Namenjene bodo prebivalcem Slovenije, vsak jih bo lahko vpisal za 1000 do največ 100.000 evrov.