Država februarja v izdajo obveznic za državljane

Ljubljana, 11. januarja - Država bo v začetku februarja izvedla dlje časa pričakovano izdajo obveznic za državljane, ki so v medijih dobile tudi naziv ljudske obveznice. Obveznice bodo imele ročnost treh let, predvideni obseg izdaje je 250 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za finance. Minimalni znesek vpisa bo 1000 evrov, maksimalni pa 100.000 evrov.