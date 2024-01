Obveznice za državljane 1. februarja, obrestna mera pri 3,4 odstotka

Ljubljana, 24. januarja - Ministrstvo za finance bo obveznice za državljane, ki so v medijih dobile naziv ljudske obveznice, izdalo 1. februarja z ročnostjo treh let. Obseg izdaje bo 250 milijonov evrov, obrestna mera pa 3,4 odstotka, je na današnji novinarski konferenci pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič. Vpis bo potekal med 1. in 16. februarjem.