EU za pol leta podaljšala sankcije proti Rusiji

Bruselj, 29. januarja - Svet EU, v katerem so države članice, je danes za pol leta podaljšal sankcije proti Rusiji zaradi njene nadaljnje destabilizacije razmer v Ukrajini. Podaljšal jih je do 31. julija letos. Zaradi poslabšanja razmer na področju človekovih pravic v Rusiji pa je uvedel sankcije proti štirim fizičnim in eni pravni osebi, so sporočili iz Bruslja.