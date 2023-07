EU sankcionirala upravitelje kazenske kolonije, kjer je zaprt Navalni

Bruselj, 20. julija - Zunanji ministri držav članic EU so na seznam sankcioniranih oseb danes med drugim dodali upravitelje kazenske kolonije, kjer je zaprt ruski opozicijski politik Aleksej Navalni. V luči iranskih dobav brezpilotnih letalnikov ruski vojski pa so nove sankcije in omejitve izvoza stopile v veljavo tudi za islamsko republiko, so sporočili iz Sveta EU.