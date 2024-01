Irak obsodil napad na ameriške sile in pozval h koncu nasilja na Bližnjem vzhodu

Bagdad, 29. januarja - Iraške oblasti so danes obsodile napad na vojaško oporišče v Jordaniji, v katerem so bili v nedeljo ubiti trije ameriški vojaki. V Bagdadu so pozvali h koncu nasilja na Bližnjem vzhodu in zatrdili, da je iraška vlada pripravljena sodelovati pri prizadevanjih za preprečitev nadaljnjega stopnjevanja razmer v regiji, poročajo tuje tiskovne agencije.