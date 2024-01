Obrambni minister ZDA Austin potrdil napad na proiranske cilje v Iraku

Washington/Bagdad, 24. januarja - Ameriške sile so v odgovor na napade na ameriško osebje v Iraku in Siriji napadle objekte, ki jih v Iraku uporabljajo proiranske skupine, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v torek povedal obrambni minister Lloyd Austin. V odzivu so iz Bagdada sporočili, da tovrstna dejanja kršijo suverenost Iraka in stopnjujejo napetosti.