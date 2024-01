Kongresniki v ZDA po napadu na ameriške vojake v Jordaniji pozvali k napadom na Iran

Washington, 29. januarja - Potem ko so bili v napadu z brezpilotnim letalnikom v Jordaniji v nedeljo ubiti trije ameriški vojaki, so številni člani ameriškega kongresa predsednika Joeja Bidna javno pozvali h krepitvi napadov na oborožene skupine na Bližnjem vzhodu, ki so povezane z Iranom, in tudi na sam Iran, poročajo ameriški mediji.