Zdravniško društvo z apelom vladi in Fidesu k takojšnjemu zbližanju pogajalskih izhodišč

Ljubljana, 29. januarja - V Slovenskem zdravniškem društvu pozivajo vlado k spoštovanju pravne države in izpolnitvi podpisanega dogovora s Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikom Slovenije Fides iz leta 2023. Fides in vlado pozivajo k zbližanju pogajalskih stališč ter naj podpreta vse aktivnosti, ki izboljšujejo pogoje za delo zdravnikov in zobozdravnikov.