Zdravniki tudi tretji teden stavke začenjajo z zbori stavkajočih

Ljubljana, 29. januarja - Zdravniki in zobozdravniki tretji teden stavke začenjajo na zborih stavkajočih. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so se po besedah onkologinje in članice stavkovnega odbora Fidesa Ane Line Vodušek zbrali v velikem številu. Poudarjajo, da želijo delati po evropski direktivi, to je osem ur na dan, 40 ur na mesec in ne več kot 16 ur skupaj.